Ünlü oyuncu Semra Dinçer'den acı haber

Kuzey Güney dizisindeki rolüyle çok geniş kitleler tarafından sevilen oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti.

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01/11/2021

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Ünlü oyuncu Semra Dinçer'den acı haber

Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberini de Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu.

Levent şöyle yazdı:
“Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun.”

01/11/2021 14:05
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TAGS: Semra Dinçer, kuzey güney
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