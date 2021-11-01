Ünlü oyuncu Semra Dinçer'den acı haber
Kuzey Güney dizisindeki rolüyle çok geniş kitleler tarafından sevilen oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti.
01/11/2021
Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberini de Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu.
Levent şöyle yazdı:
“Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun.”