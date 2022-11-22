Ünlü oyuncu Sergen Deveci'den ilk görüntü

Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten’in rol aldığı “Baş Belası” isimli tiyatro ekibini taşıyan minibüs, önceki gece Amasya’da TIR’a çarparak kaza yaptı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken, sekiz kişi yaralandı. Çorum’da “Baş Belası” adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun’a gitmek üzere önceki gece yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki TIR’a arkadan çarptı.

Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken, sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova’daki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan tiyatro oyunu için turneye çıkan ekibin, son durak olan Çorum’dan dönerken video paylaştıkları, Ceyhun Fersoy’un ekip arkadaşları ve seyircilere teşekkür ettiği görüldü.

Kazada yaşamını yitiren tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz’ün ise, aynı kazadan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner ile saatler önce görüntülü konuştuğu ve Instagram’dan karşılıklı paylaşımlar yaptığı öğrenildi. Çorum’daki tiyatro gösterisini organize eden Caner Erkan, “Çok üzgünüz. Ölenlere Allah’tan rahmet yaralılara Allah’tan acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Uğur Şalvarcıoğlu, Özgür Ayaz, Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi tedavi altına alındı. Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi. İstanbul'a getirilen Sergen Deveci'nin hastanede köpeği Sherlock'a sarıldığı görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Deveci'nin bilincinin açık olduğu görüldü.

Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek, kazada yaralanan tiyatro ekibine geçmiş olsun dileklerini ileten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Kazada maalesef üç insanımızı kaybettik. Ceyhun Bey ile görüştüm şu an için kendisinin durumu iyi. Sadece ayakta tendonlarda bir sorun varmış. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve bu sürat neticesi aynı hatta seyreden TIR’a arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği yönünde” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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22/11/2022 11:13