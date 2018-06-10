Ünlü Oyuncu Spiker Nişanlısına Şiddet Uyguladı!

Hazım Körmükçü, evlilik planları yaptığı Zeynep Tandoğan’a şiddet uyguladı. Darp raporu alan ünlü spiker, polise giderek oyuncudan şikayetçi oldu.

OYUNCU HAZIM Körmükçü ve televizyon spikeri Zeynep Tandoğan’ın ilişkisi şiddet nedeniyle sona erdi. Tandoğan nikâh masasına oturmak için gün saydığı Körmükçü’yü kendisini dövdüğü gerekçesiyle polise şikayet etti. Körmükçü, 14 yıldır evli olduğu şarkıcı Hilal Özdemir’den ayrıldıktan sonra 2016 yılında Tandoğan’la ilişki yaşamaya başladı. Çift, 30 Mayıs’ta nikâh masasına oturacaktı ancak şahitleri Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’nin kongresi nedeniyle törene katılamayacağı için nikâhı ileri bir tarihe erteledi. Yeni tarih için gün sayan ikili dün şiddet haberleriyle gündeme geldi. Tandoğan’la tartışan oyuncu nişanlısını şiddet uyguladı. Kanlar içinde kalan spiker, polisi arayarak şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis memurları sorgu için Körmükçü’yü karakola götürdü. Tandoğan da önce hastaneye giderek darp raporu aldı ardından karakolda şikayetini yeniden dile getirdi.

GERİ DÖNÜŞ YOK

Konuyla ilgili konuşan Zeynep Tandoğan, “Hazım TRT ile bir iş için anlaştı ve İzmir’e yerleşmeye karar verdi. Ve bunları yaparken bana bir şey sormadı. Tartışma bu nedenle çıktı ve beni bu hale getirdi. Biz tanıştığımız zaman Hazım maddi manevi bitik durumdaydı. Ona manevi ve maddi anlamda destek sağladım. Benim sayemde ayağa kalktı” dedi. Artık ilişkilerinde geri dönüş olmadığını da belirten Tandoğan, “Benim için telafi edilemeyecek bir yara. Delikanlıysa, adamsa evden çıkıp gitseydi, bunu yapmaya hakkı yoktu. Nikah yapıp eylül ayında da düğün yapacaktık. Bu olaydan sonra geri dönüş yok artık. Ne nikah, ne düğün bitmiştir” diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE VURDU

Hazım Körmükçü’nün daha önce de birkaç kez kendisini tartakladığını söyleyen Tandoğan, “Sonra kapılarda yattı yalvardı, ‘yapmayacağım’ dedi. Ben de affettim” dedi. Hazım Körmükçü’nün eski eşi Hilal Özdemir’in de kendisini tehdit ettiğini dile getiren ünlü spiker, “Eski eşi Hilal Özdemir’le tartışmalarının içine de beni haksız yere çektiler. Evliliklerinin bitmesinde suçlu gösterildim. Hilal Özdemir’e hakkımda sosyal medya yaptığı açıklamalar nedeniyle dava açtım ve uzaklaştırma kararı aldırdım. Bir senedir ikisi de bana kabir azabı çektirdiler” dedi.

Eski eşi de davacı

Hilal Özdemir de iki çocuğunun babası Hazım Körmükçü’ye dava açmıştı. Özdemir, Körmükçü’nün kendisine yaklaşmaması için koruma kararı çıkartırmıştı.

DAHA ÖNCE DE VURDU

Hazım Körmükçü’nün daha önce de birkaç kez kendisini tartakladığını söyleyen Tandoğan, “Sonra kapılarda yattı yalvardı, ‘yapmayacağım’ dedi. Ben de affettim” dedi. Eski eşi Hilal Özdemir’le tartışmalarının içine de beni çektiler. Evliliklerinin bitmesinde suçlu gösterildim. Hilal Özdemir’e hakkımda sosyal medya yaptığı açıklamalar nedeniyle dava açtım ve uzaklaştırma kararı aldırdım. Bir senedir ikisi de bana kabir azabı çektirdiler” dedi.