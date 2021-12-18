Ünlü oyuncu Tania Mendoza'ya suikast! Oğlunu beklerken öldürüldü

11 yaşındaki oğlunu almak için futbol akademisine giden oyuncu Tania Mendoza, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

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18/12/2021

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Ünlü oyuncu Tania Mendoza'ya suikast! Oğlunu beklerken öldürüldü

Dünyanın en tehlikeli ülkeleri listesinde başı çeken Meksika'da, korkunç bir olay yaşandı. Morelos eyaletindeki Cuernavaca şehrinde yaşayan 42 yaşındaki Mendoza, bir futbol akademisinin kapısında oğlunu beklerken kurşunların hedef oldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yerel medya, spor tesisinin önünde çocuklarını bekleyen diğer ailelerin de olduğunu ve birçok kurşun isabet eden Tania Mendoza'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini yazdı.

Saldırganlar olay yerinden motosikletleriyle hızla uzaklaştı, polis operasyon başlatırken şimdiye kadar gözaltına alınan kimse yok. Meksika Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin detay vermedi.

 

18/12/2021 15:03
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TAGS: meksika, suikast, oyuncu,
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