Ünlü oyuncu tekerlekli sandalyede: Kesin tedavisi yok, yüzleştim ve kabullendim

Bir dönemin efsane filmlerinden birine damgasını vuran ünlü oyuncu, 30 yılı aşkın süredir mücadele ettiği hastalığına rağmen hayata sımsıkı bağlılığıyla dikkat çekiyor. Yakalandığı zor hastalığın sözcüsü haline de dönüşen oyuncu, geçen hafta sonu gittiği bir maçtan çıkarken görüntülendi.

BU KEZ TEKERLEKLİ SANDALYEYİ TERCİH ETTİ

Hastalığı yüzünden hareket yeteneği kısıtlanan ünlü oyuncu, o maçı izlemeye giderken tekerlekli sandalyeyi tercih etti. O anlarda oyuncunun yanında bir yardımcısı bulunuyordu.

HER ŞEYE RAĞMEN HAYATIN TADINI ÇIKARIYOR

1980'li yıllarda beyazperdeye damgasını vuran Geleceğe Dönüş (Back To The Future) serisiyle hafızalara kazınan Michael J. Fox, 30 yılı aşkın süredir Parkinson hastalığı ile mücadele ediyor. Zor bir seyri olan hastalığına rağmen hayatla bağlarını hiç koparmayan 61 yaşındaki Fox geçen hafta sonu Las Vegas'ta izlemeye gittiği bir maçtan çıkarken görüntülendi. Spor kıyafetler içinde olan Michael J. Fox, Canelo ile Triple arasındaki boks maçına gitmek için tekerlekli sandalyeyi tercih etti. Bu sırada Fox'un yanında bir de yardımcısı yer aldı.

İYİMSERLİĞİNİ HİÇ YİTİRMEDİ

Yönetmenliğini Robert Zemeckis'in yaptığı ve bir dönemin "Sinema efsanesi" olarak kabul edilen Geleceğe Dönüş (Back To The Future) serisinin yıldızı Michael J. Fox, hayatını zorlaştıran ve kendisini güçten düşüren Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor. Hem de 30 yıldan fazla bir süredir. Fakat ünlü oyuncu yine de yaşadığı bütün zorluklara iyimser bir bakış açısıyla direniyor.

'KESİN TEDAVİSİ YOK AMA YÜZLEŞTİM VE KABULLENDİM'

Parkinson ile ilgili bilinçlendirme konusunda aktif çalışmaları da olan Fox geçen yıl AARP dergisine konuştu. Oyuncu, hastalığı kesin olarak tedavi edilemese de yine de ölümden korkmadığını ve hayatını yaşadığını söyledi. Kamera karşısına geçtiği Family Tİes (Aile Bağları) adlı diziden ikinci kez ayrılan Michael J. Fox, hastalığıyla yüzleştiğini ve onu çoktan kabullendiğini de belirtti.

'ÖLÜMDEN HİÇ KORKMUYORUM'

Herkesin kendisine sürekli olarak "hastalıktan kurtulup kurtulamayacağını" sorduğunu anlatan oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlara 'bilim zor' diyorum. Yani bu sorunun yanıtı hayır. Ama ben gerçekten mutlu bir adamım. Kafamda hastalıklı bir düşünce yok. Ölümden hiç korkmuyorum."

'KAYINPEDERİMİN ÖLÜMÜ BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ'

Bir süre önce kayınpederini kaybettiğini ve bunun sonucunda kendi ölümlülüğünün de düşünce perspektifine girdiğini anlatan Michael J. Fox "Ama o karanlığın içinde; her Zaman minnettarlığı, kabulü ve güveni benimseyen kayınpederim bana bazı fikirler verdi. Minnettar olduğum şeyleri fark etmeye başladım. Bunun yanı sıra diğer insanların zorluklara nasıl tepki verdiğinin de ayırdına vardım" diye konuştu.

'MİNNETTAR OLMAYA ÇALIŞIN': Michael J. Fox sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer minnettarlık duyacağınız hiçbir şeyiniz olmadığını düşünüyorsanız, etrafınıza bakmaya devam edin. Sadece iyi şeyler olmasını ve ondan sonra bunlar için minnettar olmayı bekleyemezsiniz."

29 YAŞINDAYKEN TEŞHİS EDİLDİ

Michael J. Fox, 1991 yılında, henüz 29 yaşındayken Parkinson teşhisi aldı. O sırada Doc Hollywood adlı yapım için kamera karşısına geçiyordu. Fox, daha sonra yaptığı bir röportajda paparazzilerin kendisini hastalığı hakkında kamuoyunu bilgilendirmesi için zorladığını anlatmıştı.

'ONLARA GERÇEĞİ SÖYLEDİM'

Kanada doğumlu oyuncu o gün olanları anlatırken " Hastalığımız teşhis edilmesinden 7 ya da 8 yıl sonraydı. Bir grup paparazzi, dairemin bulunduğu binanın kapısında durmuş ve bana "Senin neyin var?" diye soruyordu. Ben de bu komşularımın bu kadar kalabalıkla başa çıkmak zorunda olmadığını düşündüm ve onlara gerçeği söyledim" diye konuşmuştu. Fox o açıklamanın ardından rahatladığını çünkü insanların bu durumla ilgilendiğini, Parkinson hastalığına dikkat çekildiğini sözlerine ekledi.

PARKINSON ARAŞTIRMALARI YAPAN BİR VAKIF KURDU: Michael J. Fox, hastalıkla mücadelesini anlatan ‘No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality’ adlı bir kitap kaleme aldı. 2000 yılında da Parkinson araştırmaları için kendi adını taşıyan bir vakıf kurdu. Geleceğe Dönüş serisinin yanı sıra Teen Wolf, Doc Hollywood, Mars Attacks! gibi yapımlarda da rol alan Fox, Lucky Man: A Memoir, Always Looking Up: The Adventures of an Incurable Optimist gibi kitapları da bulunuyor.

DÖRT ÇOCUK BABASI

1961 yılında Kanada'nın Edmonton kentinde dünyaya gelen Michael J. Fox, 1988 yılından bu yana Tracy Pollan ile evli. Çiftin, Sam Michael, Esmé Annabelle, Aquinnah Kathleen ve Schuyler Frances adında dört tane çocuğu bulunuyor.

BİR VAKIF KURDU: Michael J. Fox, Parkinson teşhisini 1991 yılında henüz 29 yaşındaşken aldı. 1998 yılında da durumunu kamuoyuna açıkladı. 2000 yılında durumu iyiye gitmediği için oyunculuktan emekli olduğunu açıkladı. O zamandan beri de kesin bir tedavisi olmayan bu hastalığın sözcüsü oldu. Bu kounda araştırmalar yapılması amacıyla Michael J. Fox Vakfı'nı kurdu. Fox, bu vakfı aracılığıyla 2000 ile 2006 arasında 78 milyon dolar bağış topladı. İsveç Karolinska Enstitüsü, Parkinson hastalığının tedavisini savunan çalışması nedeniyle 5 Mart 2010 tarihinde kendisine fahri doktora verdi.

