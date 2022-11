Ünlü oyuncu yaşama veda etti

1978 tarihli orijinal "Halloween" filminde Michael Myers'ı canlandıran aktör James Winburn hayatını kaybetti.

85 yaşında hayatını kaybeden ABD’li dublör ve aktör James Winburn’un açıklanmayan bir sağlık sorunu nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu yaşamını yitirdiği düşünülüyor ama resmi açıklama pazartesi günü yapıldı.

Geçen ay Winburn’ü For the Love of Horror etkinliğinde hayranlarıyla buluşturan Monopoly Events, Twitter’da yaptıkları açıklamada, “Geçen ay @ftlohorror için bize katılan James Winburn’ün vefatını öğrenmekten son derece üzgünüz.”

“James, hafta sonu boyunca çalışmaktan büyük zevk aldı ve herkesle harika hikayeler paylaştı. Ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına içten baş sağlığı diliyoruz. Huzur içinde yatsın” dedi.

1978’de çekilen klasikleşmiş filmde, Dr. Loomis tarafından altı kez vurulan Myers’ı canlandıran Winburn, 1981 yapımı “Halloween II”de de aynı karakterle devam etti ve kariyeri boyunca “Escape From New York”, “Tron”, “Colours”, “The Night Stalker”, “Glory” ve “The Couch Trip” gibi beğenilen filmlerde rol aldı.

Bu habere tepkiniz:



22/11/2022 10:12