HABER KIBRIS

Ünlü oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Seyyar Tayyar' rolü ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya, akciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

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11/10/2018

Ünlü oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı

Çocuklar Duymasın dizisinde Seyyar Tayyar rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya, Pendik’te özel bir hastanede akciğer yetmezliğinden yoğun bakıma alındı.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI

Çocuklar Duymasın dizisinde ‘Seyyar Tayyar’ rolüyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Muhammet Emin Gümüşkaya, gün içerisinde KOAH atağı nedeniyle Pendik’te bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede solunum cihazına bağlanan ünlü oyuncu Gümüşkaya, yoğun bakıma alındı.

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TAGS: Muhammed Emin Gümüşkaya, akciğer yetmezliği, haber, kıbrıs
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