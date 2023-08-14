Ünlü oyuncu zorlu günler sonrası sete döndü

Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı "Cevahir" karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, geçtiğimiz yıl karaciğer yağlanması nedeniyle 17 kilo zayıfladı.

Ünlü oyuncunun normal kontrolleri sırasında ise ikinci derece siroz olduğu ortaya çıktı. Hemen tedavisine başlanan Özkan'ın karaciğer nakli olması gerektiği açıklandı.

Tedavisi olumlu seyreden Özkan “Organ nakline gerek kalmadı ilaçlarla devam… En kısa zamanda sahalara döneceğim, gülmeye güldürmeye devam…” açıklamasını yapmıştı.

SETTEN PAYLAŞTI

Zor günleri atlatan Ufuk Özkan'dan yeni bir paylaşım geldi.

TRT1’de yayınlanan "Benim Güzel Ailem" dizisinin kadrosuna katılan ünlü oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına “Hokus pokus, sürpriz” notunu düştü.

“SEFALAR GETİRDİN”

Erdal Özyağcılar da Ufuk Özkan ile çekildiği fotoğrafı “Ufukcuğum hoşgeldin. Sefalar getirdin” notuyla paylaştı.