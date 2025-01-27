Ünlü oyuncunun yeni mesleği belli oldu

Türkiye'nin en ünlü oyuncuları arasında yer alan Emre Kınay, Kadıköy'de açtığı Duru Tiyatro'nun bir şubesini Londra'ya taşımaya karar vermiş ve burada oyunculuk eğitimleri vermeye başlamıştı.



Londra'daki hayatından memnun olan 54 yaşındaki oyuncu, kariyerine bambaşka bir alanda devam etmeye karar verdi ve Londra merkezli bir emlak firmasında “iş geliştirme müdürü” olarak çalışmaya başladı.





YENİ EMLAK PROJELERİNİ TÜRKLERE TANITIYOR



Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; hem yatırım yapmak hem de çocuklarının eğitim hayatını desteklemek için Londra’da ev satın alan Türklerin sayısının giderek artması, bu alanın önemli bir cazibe merkezine dönüşmesine neden oldu.



Söz konusu durumu fırsata çeviren Kınay, Türk emlak talebini karşılamak amacıyla emlak sektöründeki yerini aldı.