Ünlü oyuncuya ahlaksız teklif!

Oyuncu Özge Borak, kendisine gelen ahlaksız teklifi sosyal medya hesabından ifşa etti.

Son olarak Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisiyle ekrana gelen Özge Borak, Instagram'dan mesaj yoluyla kendisine ahlaksız teklifte bulunan kişiyi sosyal medya hesabından ifşa etti.

Kendisini Azeri iş adamı olarak tanıtan bir kullanıcı, Özge Borak'a Instagram'dan "Moskova'da yaşıyorum. Seninle 1 gece 1 milyon dolar... Hesabını söyle, parayı hemen yatırayım" şeklinde mesaj attı.

Borak, kendisine ahlaksız teklifte bulunan kullanıcıya oldukça sert bir yanıt verdi: "Çok fazla takipçi mesajı paylaşmam genellikle. Ya çok komikse ya ilginçse paylaşırım. Kadın, erkek fark etmez, herkese olmasa da bazılarına cevap vermeye çalışıyorum, bilen bilir. Ayrıca sevgi mesajları da çok oluyor, sağolun. Bence geneli dozunda ve saygısızlık içermiyor. Ama bu hadsizliğe artık ne desem bilemedim. Pis, hadsiz. En iyisi şunu diyelim; Biz onun dizisini çektik canım…”