Ünlü profesör açıkladı: Omicron'un yeni belirtisi çıktı

Uluslararası kamuoyunda ve tıp dünyasında “Covid-19 bitti mi, bitmedi mi” tartışması devam ederken endişe yaratan bir uyarı Birleşik Krallık’tan geldi… Bilim insanları bu güne kadar en çok mutasyona uğramış Covid-19 türü olarak bilinen Omicron varyantıyla ilgili önceki varyantlardan farklı bir belirti oluştuğunu duyurdu.

İngiliz The Independent gazetesinde yer alan haberde İngiliz yetkililer, son dönemde dünyada baskın varyant halini alan Omicron BA.5’in gece oluşan bir belirtisi olduğunu duyurdu. Omicron varyantının, Covid-19 geçiren kişilere tekrar bulaşabildiğini belirten Trinity College Dublin’den Luke O’Neill, “Omicron BA.5’in bir diğer fazladan belirtisi var o da sabahları fark ediliyor. Bu varyantı geçirenler geceleri aşırı terliyor. Omicron varyantı artık daha farklı çünkü virüs değişti” dedi.

İlk olarak Şubat ayında Güney Afrika’da tespit edilen Omicron BA.5 varyantı kısa bir süre içinde bütün dünyaya yayılmıştı. Covid-19 aşısının oluşturduğu bağışıklığı yenmeyi başaran Omicron BA.5, Covid-19’un dünya genelindeki yayılmasında da pay sahibi olarak gösterilmişti.

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20/09/2022 13:45