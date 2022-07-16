Ünlü Profesör Stephen Hawking Göre Zamanda Seyahat Edebilmenin 3 Yolu

Zamanda yolculuk yapabilmek yüzyıllardan beri insanların en büyük fantezileri arasında yer almaktadır. Filmlerde ve bilim kurgu dizilerinde popüler bir trend olan bu fikir, Charles Dickens’ın The Noel Tale’inden, Charlton Heston’ın Maymunlar Gezegeni gibi romanlarına ilham kaynağı olmuştur.

Peki zaman yolculuğu başarılabilir mi?

Son birkaç yılda zaman içinde yolculuk fikrini araştıran epeyce bilimsel çalışma yayınlanmıştır. Birçok insan zamanda yolculuk yapmanın bir kurgu olduğunu ve bunu yapabilmenin mümkün olmadığını düşünüyor. British Columbia Üniversitesi’nden bir fizikçi ve matematikçi olan Ben Tippett UBC haber bültenine verdiği demeçte zaman yolculuğunun matematiksel olarak mümkün olduğunu açıkladı.

Zaman yolculuğu fikri birçok farklı bilim adamı tarafından ele alınsa da tüm dünya tarafından tanınan Stephen Hawking ’in de zaman yolculuğuna dair bazı teorileri bulunuyor. Hawking zamanda yolculuk yapmanın 3 yolu olduğunu belirtiyor. Bu üç yolda elbette varsayımsal yollar.Birincisi, zaman içerisinde bir başka yerle bağlantı kuran bir solucan deliğinden geçmektir. Solucan deliğine girmenin bir yolunu bulsaydık, o zaman uzay-zaman olarak iki nokta arasında bir tünel oluşturabilirdik.

Profesör Hawking’e göre ikinci teori, yalnızca geleceğe seyahat etmemize izin verecektir. Bu zaman gezgininin zamanı önemli ölçüde yavaşlatabilen bir kara deliğe yaklaşması ve sonra da zamanın normal şekilde devam ettiği dünyaya dönmesi şeklinde olacaktır.

Son olarak, İngiliz bilim adamı, zaman makinesi kurmak için uygulanabilir en güçlü altrnatifin yolcunun hayatının 7 bin kat daha hızlı geçmesine izin verecek şekilde ışığın hızıyla Dünya’nın etrafında dolaşabilen bir cihaz inşa etmek olduğunu söylüyor.

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16/07/2022 21:27