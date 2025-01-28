Ünlü rapçi Kanye West dünyanın en zengin sanatçısı oldu: 19 ülkeden daha zengin

Rap müziğin efsanevi ismi Kanye West, 2.77 milyar dolarlık servetiyle “dünyanın en zengin sanatçısı” unvanını kazandı. West’in serveti, dünyanın 19 ülkesinin yıllık gayri safi yurt içi hasılasını (GSYİH) geride bırakarak dikkat çekti.

2022’de Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle birçok marka ile yollarını ayıran ve serveti 400 milyon dolara kadar düşen Kanye West, bu düşüşü etkileyici bir şekilde tersine çevirdi. Moda ve müzik dünyasındaki yatırımlarıyla 2025 itibarıyla yeniden milyarderler kulübüne giriş yaptı. West’in toparlanma süreci, boşanma sonrası yaşadığı finansal kayıplara rağmen büyük bir başarı hikayesine dönüştü.

Kanye West, 2025 yılında Jay-Z’nin 2.5 milyar dolarlık servetini geçerek listenin zirvesine yerleşti. Diğer isimler arasında şunlar yer alıyor:

Taylor Swift: 1.7 milyar dolar

Rihanna: 1.6 milyar dolar

Bruce Springsteen: 1.1 milyar dolar

Jimmy Buffett: 1 milyar dolar

19 ülkeyi geride bıraktı

Kanye West’in serveti, aralarında Tuvalu, Nauru, Marshall Adaları ve São Tomé ve Príncipe gibi ülkelerin de bulunduğu 19 ülkenin yıllık GSYİH’sını aşmış durumda. Bu durum, West’in yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda iş dünyasında da önemli bir güç olduğunu ortaya koyuyor.

Moda, müzik ve iş dünyasında etkisini sürdüren Kanye West, 2025 yılına damga vuran isimlerden biri olarak adını tarihe yazdırmayı başardı.