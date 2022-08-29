Ünlü rapçi Selim Muran hayatını kaybetti

'Sen de Bizdensin', 'Sana Söz', 'Çıkmaz Sokak', 'Samurai', 'Paradoks', 'Denemeye Değer' gibi eserleriyle bilinen rapçi Selim Muran yaşamını yitirdi. Acı haberi, ünlü rap sanatçısı Ceza duyurdu.

ads ads ads ads
29/08/2022

ads
ads
Ünlü rapçi Selim Muran hayatını kaybetti

Rapçi Ceza, Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinden Selim Muran'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

MİDE AMELİYATI OLMUŞTU

Rapçi Selim Muran, fazla kiloları yüzünden sağlık problemleri yaşıyordu. Muran, çareyi mide ameliyatı olmakta buldu. Mide ameliyatı olan Muran'ın sağlık sorunları günden güne katlandı.

ACI HABERİ CEZA DUYURDU

Son olarak damarlarında pıhtı birikmesi teşhisiyle hastaneye yatırıldığı öğrenilen Selim Muran, yaşamını yitirdi. 

Ceza, Selim Muran'ın yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü rapçi, "Selim Muran kardeşimizi kaybettik…Kendisine rahmet, sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. Rapçi Fuat ise paylaşımında "Üzüntüm derin. Elveda Selim Muran kardeşim" dedi. 

 

29/08/2022 16:12
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ünlü, rapçi, Selim Muran, hayatını, kaybetti
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.