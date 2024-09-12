Ünlü rock yıldızı Bon Jovi, köprüde intihar girişiminde bulunan kadını ikna etti

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12/09/2024

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Ünlü rock yıldızı Bon Jovi, köprüde intihar girişiminde bulunan kadını ikna etti

Rock müzik efsanesi Jon Bon Jovi, Nashville kentinde bir köprüde intihar girişiminde bulunan kadını vazgeçmeye ikna etmeye çalışan polise yardım ettiği için övgü aldı.

Nasville Polis Teşkilatı’nın paylaştığı videoda Jon Bon Jovi ve ekibini kadının Cumberland Nehri üzerindeki Seigenthaler Yaya Köprüsü’nün kenarında durduğu sırada orada gösteren bir video yayımladı.

Polis, 62 yaşındaki Bon Jovi ve diğerlerinin köprünün kenarından çekilmesi için kadınla konuştuklarını açıkladı.

Sosyal medyada yayımlanan bir başka görüntüye göre Bon Jovi video klip çekmek için köprüdeydi.

Polisin yayımladığı videoda, mavi giyimli bir kadın korkulukların kenarında dururken görülüyor.

12/09/2024 12:14
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TAGS: Bon Jovi, intihar girişimin
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