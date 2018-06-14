Ünlü Rus kadın blogerlar Samsun'u tanıtıyor

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun-Krasnodar uçak seferlerinin başlamasının ardından Rus turistleri bölgeye çekebilmek için tanıtımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Samsun'un tanıtımı için ünlü Rus kadın bloggerları kente davet etti.

Güzellikleriyle de dikkat çeken bloggerlar, gittikleri mekanlarda çekindikleri fotoğrafları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş'ın da yakından ilgilendiği projede yaklaşık 30 Rus blogger, fotoğrafları ile takipçilerine Samsun'u anlatıyor.