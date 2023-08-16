Ünlü şarkıcı, annesinin yoğun bakıma kaldırılmasıyla sarsıldı
Sıla'nın annesi yoğun bakıma alındı. Ünlü şarkıcı, annesinin yoğun bakıma kaldırılmasıyla sarsıldı
16/08/2023
Sıla, annesinin hastaneye kaldırılmasıyla sarsıldı. Ömür Gençoğlu, beyninde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle Muğla'da yoğun bakıma alındı.
Ömür Gençoğlu'nun kritik süreci atlattığı, birkaç gün daha yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.
Sıla, babası Şükrü Gençoğlu'nu 73 yaşında beyin kanaması nedeniyle 28 Kasım 2022'de kaybetmişti.