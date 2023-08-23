Ünlü şarkıcı Billie Eilish hayranlarını şaşırttı

Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, önceki gün tarifeli bir uçakta ekonomi sınıfında yolculuk yaparken görüntülendi.

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23/08/2023

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Ünlü şarkıcı Billie Eilish hayranlarını şaşırttı

Son yılların popüler şarkıcılarından Billie Eilish, hayranlarını şaşırttı…

21 yaşındaki şarkıcı tarifeli bir uçağın ekonomi sınıfında yolculuk yaparken görüntülendi. Eilish’in uçağa binerken ve uçakta seyahat ederken çekilen görüntülerini paylaşan dikkatli bir hayranı, yaşadığı heyecanı aktardı.

Kafasına bere takıp üzerine kapüşonlu bir uzun kollu kazak giyen Eilish’in bu sayede dikkat çekmemeye çalıştığı görüldü. TikTok’ta paylaşım yapan hayranı, Eilish’in görüntülerini paylaştığı sırada genç şarkıcının da uçakta çekilmiş bir selfiesini Instagram hesabından yayınladığını fark etti.

23/08/2023 14:09
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TAGS: billie eilish
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