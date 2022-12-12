Ünlü şarkıcı Cher'in anne acısı

Ünlü şarkıcı Cher, anne acısı yaşıyor. Son aylarda bir dizi hastalıkla mücadele eden annesi Georgia Holt hayatını kaybetti.

76 yaşındaki şarkıcı, annesinin ölüm haberini Twitter’dan paylaştı. Cher, “Annem gitti” notunu yazdı. Holt, 96 yaşındaydı.

Cher, eylül ayında yaptığı sosyal medya paylaşımında, annesinin hastalanıp iyileştiğini, hastanede zatürre tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

Georgia Holt’ın ölüm nedeni açıklanmadı.

Cher’e başsağlığı dileyen ünlü isimler arasında, “Kaybınız için çok üzgünüm dostum” yazan Hillary Clinton da vardı.

Georgia Holt da tıpkı kızı Cher gibi çok yönlü bir şov dünyası insanıydı. Hem şarkıcılık, hem modellik hem de oyunculuk yapmıştı.

Cher, annesi için 2013 yılında ‘Dear Mom, Love Cher’ adlı bir belgesel çekmişti. Cher'in yapımcılığını üstlendiği film, Georgia Holt’un Arkansas’ta geçen çocukluğundan altı evliliğine ve gösteri dünyasındaki kariyerine kadar tüm hayatını anlatıyordu.

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12/12/2022 12:37