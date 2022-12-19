Ünlü şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran ve uzun zamandır yurtdışında gözlerden uzak bir hayat yaşayan Gökhan Özen, kalp krizi geçirdi. Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan şarkıcı, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

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19/12/2022

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Ünlü şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi

Boşver, Civciv, Aramazsan Arama ve Budala gibi şarkılarla bir döneme damga vuran 43 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen, uzun yıllardır yurtdışında gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Kızlarının velayetini almak için eşiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen şarkıcı, önceki akşam evinde kalp krizi geçirdi.

"KONTROL ALTINDA KALDIKTAN SONRA TABURCU EDİLDİM"

Ünlü isim, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Özen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece yarısı Los Angeles'ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet."

19/12/2022 09:02
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TAGS: şarkıcı, Gökhan Özen, kalp krizi
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