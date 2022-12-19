Ünlü şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi!

Uzun zamandır ekranda ve sahnelerde olmayan ünlü şarkıcı Gökhan Özen'den kötü haber geldi. Bir süredir Amerika'da yaşayan Gökhan Özen kalp krizi geçirdi. Ünlü şarkıcı son durumunu sosyal medyada paylaştı.

2000'li yılların en popüler şarkıcılarından 43 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen, uzun süredir ekranda değildi. Sahnelerden de uzakta olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Gökhan Özen'den kötü bir haber geldi. Ünlü şarkıcı, önceki akşam evinde kalp krizi geçirdi.

GÖKHAN ÖZEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece yarısı Los Angeles'ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet."

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19/12/2022 21:39