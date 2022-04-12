Ünlü şarkıcı müjdeyi verdi: Üçüncü kez anne olacak
13 yıl boyunca babasının vasilik yaptığı ve bu süreci geçen yıl sonlandırmayı başaran Britney Spears, hamile olduğunu duyurdu. Spears, vasilik süreci boyunca doğum kontrol hapı almaya zorlandığını ve tekrar çocuk sahibi olmayı istediğini söylemişti.
12/04/2022
2021’in Kasım ayında babasının 13 yıllık vasilik sürecini sonlandırmayı başaran 40 yaşındaki pop yıldızı Britney Spears, dün gece Instagram üzerinden hamile olduğunu duyurdu.
Vasilik süreci boyunca doğum kontrol hapı almaya zorlandığını söyleyen Spears böylelikle üçüncü kez anne olacak.
Bir süredir birlikte olduğu 28 yaşındaki nişanlısı Sam Asghari’den çocuk beklediğinin müjdesini veren Spears, sosyal medya paylaşımında Asghari hakkında “Eşim” diyerek evlendikleri iddiasını da gündeme getirdi.
Eski eşi Kevin Federline’dan Jayden (15) ve Sean (16) isimli iki erkek çocuk sahibi olan Spears, “Tatilde biraz kilo aldığımı fark edince hamilelik testi yaptırdım ve sonunda bir bebeğim oluyor” dedi.