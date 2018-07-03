Ünlü şarkıcı sahnede mahsur kaldı! O anlar böyle görüntülendi...

Ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay Z “On The Run Tour II” dünya turuna çıktı. Haziran’da başlayıp Ekim’e kadar sürecek olan turunun 48 tane durağı arasında yer alan Polonya'da ise büyük bir sorunla karşılaştı...

Beyonce ve Jay Z, 6 Haziran’da İngiltere’nin Cardiff kentinde başlayan turlarının 11. ayağı için Polonya’ya gittiler.

Çift 30 Haziran’da Polonya, Narodowy Stadyum’unda sahneye çıktı. Hareket eden sahnede şarkı söyleyen Beyonce, sahnenin bozulması ile sahnenin bir kısmında mahsur kaldı.

Sahnenin ana sahneden yukarıda asılı kalması ile aşağı inemeyen ünlü şarkıcının yardımına koruması ve sahne çalışanları yetişti.

En iyi iniş şeklinin merdiven ile olacağına karar verildi ve iki sahne arasına merdiven getirildi.

Beyonce, seyircilerin alkışları ile beraber yardım alarak merdivenden indi. Yardım almasının sebebi olarak sahne giysileri gösterildi.

Beyonce, siyah, vücuda yapışan, külotlu elbise ile uzun, dar, topuklu, siyah çizmeler giymişti. Ayakkabılarından dolayı merdivenden kayma korkusu yaşadığı tahmin edilen Beyonce, yardım ile indi. Şovuna kaldığı yerden devam etti.