Ünlü şarkıcı Sérgio Mendes 83 yaşında hayatını kaybetti

Brezilya kökenli bossa nova müziğini tüm dünyada popülerleştiren şarkıcı ve besteci Sérgio Mendes 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

CNN’in haberine göre, ailesinin yaptığı açıklamada, "Son 54 yıldır eşi ve müzik partneri olan Gracinha Leporace Mendes ve sevgi dolu çocukları yanındaydı" ifadeleri yer aldı.

Son dönemde uzun süreli Covid-19’un etkileriyle boğuştuğunu da sözlerine eklediler.

1941 yılında Brezilya'nın Niteroi kentinde doğan Mendes, altmış yıllık kariyeri boyunca 35'ten fazla albüm kaydetti. En son 2023'te Paris, Londra ve Barselona'da kalabalıklara performans sergiledi.

Mendes, kariyeri boyunca Herb Albert, Frank Sinatra, Quincy Jones, Burt Bacharach ve Stevie Wonder gibi yıldızlarla iş birliği yaptı. Diğer unutulmaz şarkıları arasında "Scarborough Fair", "Night and Day" ve "Never Gonna Let You Go" yer alıyor.

Bu habere tepkiniz:



07/09/2024 17:00