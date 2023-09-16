Ünlü şarkıcı Taylor Swift için iş ilanı verildi

Son albümü Midnights ile rekora doymayan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, son olarak 2023 MTV Ödülleri'nde toplamda 9 ödül alarak rekor kırdı.

SWIFT İÇİN ÖZEL İŞ İLANI

Başarılı şarkıcının popülaritesi günden güne artarken bir medya şirketinin verdiği iş ilanı ise herkesi şaşırttı.

İş ilanında Taylor Swift hakkında tam zamanlı haber yapacak bir muhabir arandığı duyuruldu.



Taylor Swift'in hayran kitlesindeki artışın eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını dile getiren şirket, Swift'in müziğinin önemini tüm dünyaya anlatacak bir muhabir aradığını ifade etti.

TAYLOR SWIFT'İN SEKTÖRDEKİ ETKİSİNİ SAPTAYACAK BİRİ ARANIYOR

İlanda "Hem gerçekleri hem de öfkeyi gören Taylor Swift muhabiri, pop yıldızının etkisinin neden giderek yayıldığını, hayran kitlesinin pop kültüründe neyi temsil ettiğini ve onun müzik dünyası ve sektördeki etkisini saptayacak. Kendi sesi olan ama önyargılı olmayan, okuyucularla onların istekleri doğrultusunda buluşmak üzere tasarlanmış zekice içerikler hazırlayarak hızla ulusal bir kitle geliştirebilecek bir gazeteci arıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde de bir kamera operatörü sadece Swift'in başkalarının performanslarına verdiği tepkileri ve sahnedeki konuşmalarını çekmekle görevlendirilmişti.

PSİKOLOJİ DERSİNE KONU OLACAK

Geçtiğimiz aylarda da Swift'in hayatı ve şarkılarının ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'nde "Taylor Swift'in Psikolojisi - Sosyal Psikolojinin İleri Konuları" adlı derste işleneceği duyurulmuştu.