Ünlü şarkıcının bilinmeyen takıntısı: “Terapi alıyorum”

Sahne performansıyla ve tarzıyla adından söz ettiren Ece Seçkin, Armağan Çağlayan’ın YouTube programına katıldı. Ünlü şarkıcı, hayattaki takıntılarına dair soruyu cevapladı.

"GÖRDÜĞÜM HER ŞEY TEMİZ OLMALI"

Ünlü şarkıcı, “En büyük obsesyonum temizlik ve hijyenle alakalı şeyler. Gördüğüm her şey temiz olsun istiyorum. Mesela otellerde bu çok büyük sorun yaşatıyor. Hem işimden dolayı hem de eşim seyahat etmeyi çok sevdiğinden çok fazla otel konaklaması yapıyoruz. Gece saat 2’de odaya süpürge rica etmişliğim var. Yeterince temiz olduğundan emin değilsem odayı kendim temizlemek istiyorum. Çünkü temiz olmazsa o odada uyuyamam" ifadelerini kullandı.

Seçkin, sözlerine "Bununla alakalı terapi de alıyorum. Fakat Başak burcuyum. Burcumun en büyük özelliği temiz ve titiz olması. ‘Dünyanın en güzel kokusu nedir?’ diye sorsalar çamaşır suyu olduğunu söylerim. O koku beni o kadar mutlu ediyor ki. Amerika’ya bile yorgan ve nevresim taşımışlığım var" diye devam etti.

2015 yılından beri aşk yaşadığı pilot Çağrı Terlemez ile 2021 Eylül'de nikah masasına oturan Ece Seçkin, eşiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlattı:

“Bir gün uçakta o da yolcuydu, ben de. Memleketi Sinop’ta konserim vardı. O da seneler sonra ailesi ve arkadaşlarını ziyarete gidiyordu. Uçakta karşılaştık. Değişik ve acayip bir hikayedir. Bizim uzun süren flört ve nişan dönemimiz oldu. 10’uncu senemize gireceğiz. Tanıştığımız yıllardaki fotoğraflarımıza baktığımızda küçük bir çocukmuşum. Evliliğimi gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorum.”

Müzik sektöründe zorlandığı anlar olsa da hiç pişman olmadığını açıklayan Ece Seçkin, “Zorlandığım anlar oldu. ‘Lanet olsun’ dediğim günler de. Beni Ozan Doğulu meşhur etti. Bazen çok bunaldığımda onu ararım ve ‘Bu işin ne kadar zor olduğunu sen, Kenan Abi (Doğulu) hep söylediniz. Artık ben de çıldırıyorum’ derim. O esnada şunu söyler: ‘Kendin istedin’. Bazen çıldırdığım oluyor" dedi.

Turne hayatı çok zor" diyen ünlü şarkıcı, "Göçebe gibi yaşıyorsun. Ben de zor bir insanım. Çok kuralcı ve obsesif biriyim. Bir yerden sonra turnede herkes birbirine batmaya başlıyor. O dönem çıldırdığım olmuştur" şeklinde konuştu.