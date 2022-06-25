Ünlü senarist Gamze Özer hayatını kaybetti!

27 Şubat 2003-10 Mart 2012 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de izleyiciyle buluşan 'Sihirli Annem' ve daha birçok başarılı dizinin senaristi Gamzer Özer hayatını kaybetti.

Bugün sabah saatlerinde, henüz 47 yaşındayken hayata veda eden Özer'in genç yaştaki ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Armağan Çağlayan, acı haberi duyurarak, üzüntüsünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi:

"İnanamıyorum! Ah Gamze... Her ölüm erken ama, senin için çok erkendi. Yattığın yer incitmesin..."

Çağlayan ayrıca, "Gece yatmış, sabah uyanamamış... Sebebi henüz bilinmiyor" açıklamasını da yaparak, Özer'in ölüm nedeninin belli olmadığını belirtti.

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25/06/2022 13:18