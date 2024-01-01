Ünlü spekülatör açıkladı: Yatırımcısını sevindirecek mi? İşte Bitcoin'de 2024 yılında beklenen fiyatlar

2023'de yılın en çok kazandıran yatırım aracı olan Bitcoin'de gözler 2024'e çevrildi. Bu yıl yatırımcısına yüzde 154 oranında kazandıran dijital para birimi için başta ünlü yatırımcı Mark Mobius olmak üzere bir çok uzman yükseliş bekliyor. İşte uzman isimlerden Bitcoin tahminleri...

Yılın en çok kazandıran yatırım aracı kripto para birimi Bitcoin oldu. Aslında Bitcoin 2023 yılını çalkantılı bir şekilde geçirdi. 2022 yılında iflas başvurusunda bulunan kripto borsası FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried, 2023 yılında kendisine yöneltilen 7 suçtan suçlu bulundu. Ayrıca bir diğer kriptor borsası Binance'nin CEO'su Chanpeng Zao, ABD Hükümeti tarafından kesilen 4,3 milyar dolarlık cezayı kabul etti ve şirketin CEO'luğundan istifa etti. Tüm bu gelişmelere karşın Bitcoin 2023'ü yükselişle geçirerek yatırımcısını sevindirdi. Sektör, en büyük 2022 yılında sert düşen ve 2023 yılına 16 bin 547 dolar seviyesinden başlayan Bitcoin, 2023'ün son gününda 42 bin 65 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Bitcoin yatırımcısına 2023 yılında yüzde 154 oranında kazandırmış oldu.

BITCOIN'DEN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ



Uzmanlar 2024 yılında da Bitcoin'in yatırımcısını sevindireceği görüşünde. CNBC'e konuşan sektörün önde gelen isimleri, özellikle ABD'nin ilk Bitcoin EFT'sini (Bitcoin yatırım fonu) kabul edeceği beklentisi ile dijital paranın 2024'te yükseleceğini düşünüyor. Bu durum, yatırımcıların bir borsaya gidip Bitcoin fiyatını takip eden bir hisseyi satın alabilecekleri anlamına geliyor. Sektör bunun daha geniş bir yatırımcı yelpazesini, özellikle de büyük kurumsal yatırımcıları çekeceğini umuyor. Ayrıca 2024 yılında her 4 yılda bir gerçekleşen Bitcoin halving (yarılanma) olayı gerçekleşecek. Her dört yılda bir gerçekleşen yarılanma, Bitcoin’in blokzincir kodunda yazılı bir durum. Madencilerin bitcoin madenciliği karşılığında aldıkları ödüller her halving sonrası yarıya inmekte. Bu durum ise 21 milyon olan Bitcoin arzının korunmasını sağlıyor. Önceki halving dönemlerinden sonra Bitcoin fiyatlarında artışlar yaşanmıştı.