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Ünlü spiker ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecek

Arjantinli ünlü spor spikeri daha fazla ciddiye alınmak için göğüslerini küçülteceğini açıkladı.

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02/11/2018

Ünlü spiker ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecek

Arjantinli spor spikeri Natalia Jersonsky yaptığı açıklamalarla ülke gündemine oturdu.

24 yaşındaki spikerin sözleri tartışmalara neden oldu.ÃnlÃ¼ spiker ciddiye alÄ±nmak iÃ§in gÃ¶ÄÃ¼slerini kÃ¼Ã§Ã¼ltecek

Nati Jota ismiyle tanınan spiker, ameliyatla göğüslerini küçülteceğini açıkladı.

Jota'nın bu kararının arkasındaki neden ise daha fazla ciddiye alınmak istemesi.

Jota'nın sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.ÃnlÃ¼ spiker ciddiye alÄ±nmak iÃ§in gÃ¶ÄÃ¼slerini kÃ¼Ã§Ã¼ltecek

Arjantinli spiker bu kararını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Jota paylaşımında, "Konuşurken insanların yüzüme bakmasını istiyorum" dedi.

Jota'nın bu kararı almasında sağlık sorunları da etkili olmuş.

 

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TAGS: arjantin, spiker, nati jota, Natalia Jersonsky
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