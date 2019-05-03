Ünlü spiker Erdoğan Arıkan YDÜ’de öğrencilerle buluşacak

TRT ekranlarının ünlü siması Erdoğan Arıkan ile 'Diksiyon ve Etkili İletişim Yöntemleri' adlı program yarın Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleştiriliyor.

AK Parti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği (KKTC) Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekranların ünlü siması Erdoğan Arıkan ile 'Diksiyon ve Etkili İletişim Yöntemleri' adlı program ile etkinliklerine bir yenisini ekledikleri belirtildi.

AK Parti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği (KKTC) Gençlik Kolları Başkanı Fadıl Şanverdi imzalı yazılı açıklamada, günümüzde iletişimin önemi ve hitabet farklılıkları insanlar için bir değer olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca sertifikalı olan 'Diksiyon ve Etkili İletişim Yöntemleri' adlı programın, öğrencileri ve Kıbrıs Halkını bu anlamda destekler nitelikte olacaktır denildi.

Program yarın saat 15.00 'da Yakındoğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salon' da gerçekleştirileceği ve etkinlikle ilgili daha fazla bilgi için 0 533 885 86 49 numaralı telefondan bilgi alınabileceği belirtildi.