Ünlü sunucudan BBC'ye 3.7 milyon sterlinlik dava!

İngiltere'de BBC One kanalında sunuculuk yapan Jem Stansfield kanala 3.7 milyon sterlinlik tazminat davası açtı. Davanın sebebi ise sunucunun program esnasında gerçekleşen bir deneye katıldıktan sonra yaşadığı sağlık problemleri.

46 yaşındaki BBC sunucusu Jem Stansfield, çalıştığı kanala oldukça yükü bir tazminat davası açtı. Dava sebebi ise haberi duyanları şaşkınlığa uğrattı.

BBC One'da 2014 yılında yayınlanan 'Bang Goes The Theory' adlı programı sunan Stansfield, programın parçası olarak bir deneye katılmayı kabul etti. Stansfield, deneyde 'crash test dummy' yani motorlu araçların can güvenliği testlerinde aşırı hız, ani fren vb. sebepli çarpışmalara maruz bırakılan insan ve canlı maketlerinden biri olarak yer almaya gönüllü oldu.

Bu deneylerde çoğunlukla insanların motorlu araç kazalarındaki çarpışmalarda yaşayacakları yaralanmalarla ilgili veri toplamak ve bu veriler doğrultusunda önlemler almak amaçlanıyor. Bunun içinse özel olarak üretilmiş insana benzeyen mankenler kullanılıyor.

Jem Stansfield, programda katıldığı deneyde özel olarak tasarlanmış ve bir rayın üzerinde hareket eden bir araca oturtuluyor ve başına kask takmak gibi önlemleri alındıktan sonra şiddetle özel tasarlanmış bir elektrik direğine çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Jem Stansfield'in araçla birlikte ileri geri gidip geldiği görülüyor.

Her şey de bundan sonra başlıyor. Jem Stansfield çarpışmanın etkisiyle omurga ve beyin hasarı ve bunlarla bağlantılı birçok farklı psikolojik sorun yaşamaya başladığını ve iyileşemediğini iddia ederek BBC'ye tazminat davası açtı. Sunucunun istediği 3.7 milyon sterlinlik miktar ise adeta dudak uçuklattı.Jem Stansfield'in avukatları sunucunun mesleki kariyerinin de bu olaydan sonra kötüye gittiğini iddia ederken kanal bu delilleri yeterli görmeyerek kendisine sadece talebinin üçte ikisini ödemeyi kabul etti.

Bristol Üniversitesi'nde Aeronatik (Havacılık, hava uçuşu yapabilen makinelerin incelenmesi, tasarımı ve üretimi ile atmosfer içinde uçak ve roket çalıştırma teknikleriyle ilgili bilim) eğitimi alan Jem Stansfield daha önce de 'Scrapheap Challenge' adlı programda balistik uzmanı olarak ekrana çıkmıştı.

Kanalın bir başka sunucu olan Samira Ahmed de daha önce eşit ücret konusunda BBC'ye dava açmıştı. Aynı görevi yaptığı Jeremy Vine'dan 700 bin sterlin az ödeme aldığı için kanala dava açan kadın sunucu kanalla anlaşma yoluna gitmişti.

28/04/2021 17:39