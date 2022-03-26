Ünlü sunucunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı!

Mücevher sektörüne yön veren markalar CNR’da 27 Mart’a kadar gerçekleşecek İstanbul Jewelry Show’da yerini aldı. Fuarın ilk gününde birçok ünlü isim, milyon liralık takılarla göz kamaştırdı.

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26/03/2022

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Ünlü sunucunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı!

Burcu Esmersoy da yüzü olduğu marka için fuardaydı. Esmersoy, “Bu kadar gösterişli bir yerde olmak çok güzel. Ben genelde altın takarım ama burada pırlantaları görünce bambaşka bir hal aldım. Işığıma ışık kattı.” dedi. Burcu Esmersoy'un yüzündeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

 

26/03/2022 14:57
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TAGS: burcu esmersoy
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