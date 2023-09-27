Ünlü timsah uzmanına hayvanlara cinsel istismar davası: 56 kez suçu işlediğini kabul etti

Önde gelen bir Britanyalı timsah uzmanı, Avustralya'da kendine yöneltilen hayvanlarla cinsel ilişki ve çok sayıda hayvanın cinsel istismarı suçlamalarını ikrar etti.

51 yaşındaki Adam Robert Corden Britton, 2014'te köpeklere cinsel istismarda bulunmaya başladı ve geçen yıl nisanda tutuklanana kadar 42'den fazla köpeğe işkence etti. Avustralya'daki bir mahkemeden pazartesi günü yapılan açıklamada, 42 köpekten 39'unun öldüğü belirtildi.

Avustralya'nın Kuzey Toprakları (KT) bölgesinde zoolog ve timsah uzmanı olarak çalışan Britton bir keresinde BBC'nin Bafta ödüllü belgesel serisi Life in Cold Blood'ın (Soğukkanlı Yaşam) çekimleri sırasında David Attenborough'yu mülkünde ağırlamıştı.

Britton, hayvanlara işkence ederken kendini filme alıyor ve daha sonra takma adlar kullanarak bu videoları, çocuk istismarı materyallerine de eriştiği çevrimiçi platformlarda yayımlıyordu.

Zooloğun çevrimiçi forumlarda dolaşıma soktuğu videolardan biri KT Hayvan Refahı Şubesi'ne gönderildi ve sonrasında bu görüntülerin KT polisine iletilmesi üzerine Britton geçen yıl nisanda tutuklandı.

Britton pazartesi günü KT Yüksek Mahkemesi önünde 56 suçlamayı kabul etti. Zoolog, çocuk istismarı materyallerine erişim ve bunları iletmekle ilgili 4 suçlamayı da ikrar etti.

KT başyargıcı Michael Grant, savcı Marty Aust'un Britton'a yöneltilen suçlamalarla ilgili üzerinde mutabık kalınan gerçekleri okumasından önce mahkemeye izleyici olarak katılan halka, güvenlik görevlilerine ve medya mensuplarına salondan ayrılma fırsatı sundu.

Savcı Marty Aust, "Bu deliller, sadece grotesk ve sapkın zalimlik eylemleri olarak tanımlanabilecek, zorlayıcı ve rahatsız edici, benim değerlendirmeme göre sinir krizine neden olma ihtimaline sahip materyaller içeriyor" dedi:

Her iki durumda da kararı size bırakacağım ancak bu ihtimali anlatmış oldum.

Eskiden Charles Darwin Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan Britton'ın işlediği suçların rahatsızlık verici yapısı nedeniyle davanın ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Savcı Aust, "Suçlu, hayvanlara ve özellikle de köpeklere karşı sadistçe cinsel ilgi duyuyor" dedi.

Britton sıklıkla "birçoğu işle ilgili yükümlülükleri veya seyahat nedeniyle evcil hayvanlarını gönülsüzce vermek zorunda kalan köpek sahipleriyle, hayvanlarının velayetini almak için müzakere ederken yakınlık kurmuştu".

Britton, Nisan 2022'de tutuklanmasından bu yana hapiste. Cezasını belirleyecek duruşma için aralıkta tekrar hakim karşısına çıkacak.

Britton, doğduğu ve Bristol Üniversitesi'nde zooloji alanında doktorasını tamamladığı Birleşik Krallık'tan yaklaşık 20 yıl önce ayrılarak Avustralya'nın kuzeyine taşınmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe