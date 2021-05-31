Ünlü virolog uyardı: Böyle devam edersek Kovid-26 ve Kovid-32 de çıkacak

ABD'nin önde gelen bir hastalık uzmanı, halk sağlığının gelecekte yine tehlikelerle karşı karşıya kalacağını söyleyerek, koronavirüsün kökenlerine dair "tam bir soruşturma" çağrısında bulundu.

Baylor Tıp Fakültesi'nde moleküler viroloji ve mikrobiyoloji profesörü Peter Hotez, "Kovid-19'un kökenlerini tam olarak anlamazsak Kovid-26 ve Kovid-32 de çıkacak" dedi.

Pazar günü NBC televizyonunun "Meet The Press" programına konuk olan Hotez, virüsün nasıl ortaya çıktığına dair kesin sonuçlara varmanın, gelecekteki pandemileri önlemek için "şart" olduğunu söyledi.

Pandeminin başında yeni tip koronavirüsün Çin'in Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki laboratuvardan kazara sızdığı iddiaları basında geniş yankı bulmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta, yeniden gündeme gelen bu iddianın araştırılması amacıyla yeni bir çalışma emri vermişti. Biden, Amerikan istihbarat servislerinden, koronavirüsün kökeniyle ilgili yeni bir rapor hazırlamalarını ve bu raporu kendisine 90 gün içinde iletmelerini istemişti.

Ancak Hotez, istihbarat toplamanın tek başına yeterli olmayacağını düşünüyor.

"Yapmamız gereken şey bir salgın araştırmasıdır" diyen Hotez, ideal bir araştırmada bilim insanlarının kapsamlı örnekler ve kanıtlar toplaması gerektiğini ifade etti.

Uzmana göre böyle bir operasyon, Vuhan'da yapılacak 6 ila 12 aylık bir araştırma gerektiriyor.

Virüs laboratuvardan mı sızdı?

Kovid-19'un bir hayvandan insana geçen zoolojik bir hastalık olmadığı, Vuhan'daki laboratuvardan kazara sızdırıldığı ilk olarak Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçiler tarafından dile getirilmişti.

Uzmanlar söz konusu iddiayı "komplo teorisi" diye niteleyip reddetse de son günlerde Biden yönetimi ve ABD basını, aynı teoriyi yeniden dile getiriyor.

Örneğin Wall Street Journal, geçen hafta daha önce açıklanmayan, ABD istihbaratına ait bir raporu haberleştirdi. Raporda, Çin'deki laboratuvarda görevli üç bilim insanının, virüs yayılmaya başlamadan önce, Kasım 2019'da Kovid-19'la uyumlu semptomlar yüzünden hastaneye kaldırıldığı aktarılıyor.

Diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Çin'e koronavirüsün kökenini araştırmak üzere gönderdiği heyetin Mart 2021'de hazırladığı bir diğer rapor, bu iddiayı reddetmişti.

Raporda, salgının bir laboratuvarda başlamış olma ihtimalinin "aşırı derecede az" olduğunu belirtilmişti.

Öte yandan DSÖ, buna rağmen ileri araştırmaların yararlı olacağını ifade etmişti.

(Independent Türkçe, Washington Post, Wall Street Journal, BBC Türkçe)

(Derleyen: Çağla Üren)

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31/05/2021 15:35