Ünlü yapımcıdan 44 milyon dolarlık ‘taciz anlaşması’

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre; Weinstein, kendisini suçlayan kadınlar, eski yapım şirketi ve New York Başsavcılığı arasında henüz nihai olmadığı belirtilen müzakereye dün varıldı.

Bazı davaların düşmesini ve ünlü yapımcının kurbanlarının uğradığı maddi zararın tazmin edilmesini öngören anlaşma, New York Başsavcılığı’nca geçen yıl açılan ve Weinstein’a ait film şirketinin üst düzey yöneticileri ile yönetim kurulunun, çalışanları düşmanca çalışma ortamından koruyamamakla suçlandığı davayı da çözüme kavuşturacak.

İddiaya göre; 44 milyon dolarlık anlaşmanın yaklaşık 30 milyon doları müştekilerin avukat masrafları için tahsis edilecek. 14 milyon dolarlık bölümü ise Weinstein’ın davalarda sanık olarak adı geçen eski yardımcılarının dava masraflarına ayrılacak.

Söz konusu anlaşma, Weinstein’ın gelecek sonbaharda başlaması planlanan davasını ise etkilemeyecek.