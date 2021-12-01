Ünlü yazar bana tecavüz etti dedi, suçsuz yere 16 yıl hapis yattı!

ABD'li yazar Alice Sebold'a tecavüz ettiği gerekçesiyle hapis cezası verilen siyahi eski mahkum, 16 yıl sonra temize çıkartıldı. Sebold özür dilerken kendini temize çıkarmaya çalışan adamın avukat parası için yıllarca çöpçülük yaptığı ortaya çıktı...

Amerikalı Yazar Alice Sebold, kendisine Tecavüz ettiği suçlamasıyla hatalı şekilde hüküm giyen mahkumdan özür diledi.

1981 yılında yaşanan olay sonrası hüküm giyen Anthony Broadwater isimli siyah Amerikalı 16 yıl cezaevinde kaldı.

Yazar Sebold tecavüz olayına, Lucky isimli anı kitabında yer vermişti.

New York'taki Syracuse Üniversitesi'nde öğrenci olduğu sırada sokakta saldırıya uğrayan Sebold, aylar sonra yolda gördüğü bir siyah Amerikalıyı tecavüzcüsü sandı ve polise Haber verdi.

O sırada olay yerinde olan Broadwater, bir polis memuru tarafından gözaltına alındı.

Karakola çağrılan Sebold, her ne kadar başka bir adamı teşhis etmiş olsa da Anthony Broadwater mahkemeye çıkarıldı ve mikroskobik saç analizi sonucu hüküm giydi.

1998 yılında 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Broadwater, geçen Kasım ayına kadar cinsel saldırı suçluları listesinde tutuldu.

Yıllarca masum olduğunu savunan Broadwater'ın, 1998 yılında serbest kaldıktan sonra isminin cinsel suçlular listesinde bulunması nedeniyle kendine bir hayat kurmakta zorlandığı, çöpçülük yaparak masumiyetini kanıtlayacak bir avukat tutabilmek için para biriktirdiği ifade edildi.

Anthony Broadwater jürinin kararını dinlerken...

Broadwater, davadaki delillerin yetersiz ve güvenilir olmadığını gösteren inceleme sonrası 22 Kasım tarihinde resmî olarak aklandı.

Bu gelişme sonrası Alice Sebold bir özür açıklaması yayımladı.

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01/12/2021 09:54