Ünlü yazarlar ChatGPT'ye dava açtı: Kitlesel ölçekte sistematik hırsızlık

Game of Thrones kitap serisinin yazarı George RR Martin, Microsoft destekli şirketi telif hakkıyla korunan romanlarını popüler yapay zeka (AI) sohbet robotunu eğitmek için kullanmakla suçlayan 17 yazardan oluşan bir grup arasında yer alıyor.

Toplu dava, Jodi Picault, Jonathan Franzen, John Grisham ve George RR Martin'in de aralarında bulunduğu 17 yazarı temsil eden Yazarlar Birliği tarafından açıldı.

Dosyada yazarlar, OpenAI'nin eserlerini "toptan, izinsiz veya bedelsiz" kopyaladığını ve bunlarla sohbet robotunu beslediğini söyledi.

Bunu yaparken, ChatGPT'nin işlerinden geçimlerini sağlama yeteneklerini tehlikeye attığını iddia ediyorlar.

Belgede "Bu algoritmalar davalıların devasa ticari girişiminin kalbinde yer alıyor ve bu algoritmaların merkezinde kitlesel ölçekte sistematik hırsızlık var" denildi.

Dosyada, yapay zeka sohbet robotlarının kullanımının, şirketlerin yazarların çalışmalarını "temsil eden, taklit eden, özetleyen veya başka kelimelerle ifade eden" materyaller oluşturmasına olanak tanıdığı belirtildi.

Yazarlar, şirketin ChatGPT'yi yalnızca kamuya açık verileri kullanmak yerine, yazarların kitaplarından internete yasa dışı olarak yüklenmiş olabilecek metinleri içeren bir veri kümesi üzerinde eğittiğini iddia ediyor.

Ayrıca şirketin içerik için bir lisans ücreti ödemesi gerektiği de belirtiliyor.