Ünlü yönetmen 90 yaşında yaşamını yitirdi

90 yaşında yaşamını yitiren Mike Hodges’ın arkadaşı ve “I’ll Sleep When I’m Dead”in yapımcısı Mike Kaplan haberi salı günü duyurdu. New York Post’un haberine göre, ünlü yönetmenin ölüm sebebi ise açıklanmadı.

Hodges, 1971’de “Get Carter” da dahil olmak üzere İngiliz gangster suç dramaları çektiği uzun bir kariyere sahipti.

1972 yılında çektiği “Pulp”, New York Times ve Time dergisi tarafından yılın en iyi 10 filminden biri seçildi.

KARİYERİNE MUHASEBECİLİKLE BAŞLADI

29 Temmuz 1932’de Bristol’de doğan Hodges, İngiltere’nin kuzeyindeki balıkçı limanlarının çevresinde bir Kraliyet Donanması mayın tarama gemisinde görev yapan bir muhasebeciydi.

Orada, The Guardian’a yazdığı bir mektupta açıkladığı gibi, “daha önce farkında olmadığı korkunç bir yoksulluk ve yoksunluğa tanık olduğu” yer, Michael Caine’in oynadığı “Get Carter” filmini etkiledi.

“Donanmaya yeni kalifiye bir yeminli muhasebeci ve kendini beğenmiş bir genç olarak girdim ve öfkeli, radikal bir genç adam olarak çıktım” diyen Hodges ayrıca 2010 yılında “Watching the Wheels Come Off” adlı bir roman yayınladı.

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21/12/2022 10:39