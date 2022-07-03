Ünlü YouTuber ölümünü video ile duyurdu

Dünya çapında milyonlarca takipçisi olan Amerikalı Technoblade adlı Youtuber, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünü duyuran ise yine kendisi oldu. Hazırladığı veda videosu, ölümünün ardından yayınlandı. Youtuber videoda "Herkese merhaba, ben Technoblade. Eğer bunu izliyorsanız öldüm demektir" diyerek takipçilerine seslendi.

Technoblade kullanıcı adlı Youtuber, ölümünün ardından bir video yayınlandı. Ailesi, 23 yaşında hayata veda eden ünlü fenomenin ölümününü “Şimdilik hoşçakalın inekler” başlıklı duygusal bir videoyla duyurdu.

Videoda önce babası görülüyor ve oğlunun bir mesajı olduğunu söylüyor. Ardından da Technoblade kısa bir açıklama yapıyor.

Paylaşımları boyunca gerçek kimliğini gizleyen Technoblade, bir dakikalık videoda gerçek adının Alex olduğunu söylüyor. "Yüzlerce hayatım daha olsa, yine Techoblade olmayı seçerdim çünkü bunlar hayatımın en mutlu yıllarıydı” ifadesini de kullanıyor.

Ünlü YouTuber, açıklamasını “Technoblade oyun dışı” diyerek bitiriyor.

12 milyondan fazla takipçisi olan Technoblade'e geçen sene ağustos ayında kanser teşhisi konulmuştu.

Technoblade'in ölümü takipçilerini yasa boğdu. Ünlü Youtuber 23 yaşında hayatını kaybetti.

TECHNOBLADE KİMDİR?

1 Haziran 1999 doğumlu Amerikalı Youtuber Technobladei Minecraft videoları ile tanındı. 11 milyondan fazla takipçisine sahip olan Technoblade, yaklaşık 10 yıldır video üreticiliği yapıyordu.

TECHNOBLADE NEDEN ÖLDÜ?

Technoblade 30 Haziran 2022'de hayatını kaybetti. Genç Youtuber'ın uzun süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.

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03/07/2022 08:27