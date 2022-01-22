Ünlü Zen ustası hayatını kaybetti

Budizm'in Batı dünyasında popüler olmasına önemli katkıda bulunan ünlü Zen ustalarından Budist rahip Thich Nhat Hanh, 95 yaşında öldü.

Nhat Hanh'ın kurduğu Zen öğretim organizasyonu Plum Village, ünlü rahibin, gece yarısı Vietnam'ın Hue kentindeki Tu Hieu Tapınağı'nda "huzur içinde vefat ettiğini" açıkladı.

1926'da Hue kentinde dünyaya gelen Nhat Hanh, 16 yaşında rahip unvanı aldı.

1960'larda Vietnam Savaşı'na karşı çıkması nedeniyle sürgüne gönderilen Nhat Hanh, 1961'de ABD'ye giderek Princeton ve Columbia Üniversitelerinde bir süre karşılaştırmalı din dersleri verdi.

Budist rahip, sürgün edildikten sonra onlarca yıl Fransa'da yaşadı. Diğer Batı ülkelerine yaptığı ziyaretlerde, Zen Budizmi'nin tanıtımında ve popüler olmasında etkin rol oynadı.

40'tan fazla dile çevrilen 100'den fazla kitap yazan Nhat Hanh'ın, son kitabı Ekim 2021'de yayınlandı.

2014'te geçirdiği felcin ardından konuşamaz hale gelen Nhat Hanh, Ekim 2018'de ülkesi Vietnam'a döndü.

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22/01/2022 12:07