Ünlüler tatil için Kıbrıs tercih etti

VAYGUZZUM-Özel

Yaz boyunca bir çok ünlüyü ağırlayan Akdeniz'in gözde tatil merkezi Kuzey Kıbrıs ünlülerin akınına uğramaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Avrupa turunun ardından tatil için Kıbrıs'a gelen Aslı Enver'den sonra Türkiye'nin ünlü oyuncularından Hande Soral, Burak Sevinç,Şirin Kılavuz Sevinç ve Kıbrıslı oyuncu Berkay Tulumbacı'da soluğu Kıbrıs'ta aldı.

Tatillerini Cratos Premium Hotelde geçiren ünlüler birlikte çektikleri bir kareyi sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmediler.