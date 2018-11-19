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Ünlülerin Astroloğu Egemen Töreli trafik kazasında hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, magazin dünyasında 'burçların efendisi' olarak anılan ve ünlülerin astroloğu olarak da tanınan Egemen Töreli hayatını kaybetti.

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19/11/2018

Ünlülerin Astroloğu Egemen Töreli trafik kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde  Türkiye, Çorlu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir süre yürüyüş yapan Töreli, yolun karşısına geçmek istediği sırada T.T. idaresindeki 59 PT 161 plakalı kapalı kasa kamyonet Egemen Töreli’ye çarptı. Kazanın etkisi ile savrulan kamyonet kaldırıma çıkarak yol kenarında elektrik direğine de çarparak durdu.

Kazada Egemen Töreli ağır yaralanırken kamyonet sürücüsü T.T. de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Astrolog Egemen Töreli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

 

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