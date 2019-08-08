Ünlülerin desteklediği Cyntoia Brown davasında sürpriz

Çocuk yaşta kendisini istismar eden erkeği öldüren Cyntoia Brown ile ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı.

Kendisini istismar eden erkeği 14 yaşındayken öldüren Cyntoia Brown, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Davada çok önemli bir gelişme yaşandı.

Dul bir annenin tek kızı Cyntoia, annesinin uyuşturucu ve alkol bağımlılığından dolayı evlat edinildi. Kısa sürede evden kaçan genç kız kendisine tecavüz eden ve para karşılığı satan bir kadın simsarının eline düştü.

2004 yılında ise 43 yaşındaki Johnny Allen ile tanıştı, para karşılığı cinsel ilişkiye girdi ve bu kişi ile yaşamaya başladı.

Brown, mahkemedeki savunmasında Johnny Allen'in, cinsel saldırıda bulunduğunu ve kendisini öldürmesinden korktuğu için onu vurduğunu söyledi.

Fakat mahkeme John Allen'ın vurulduğu sırada uyuduğunu ve genç kızın evden kaçarken maktulün parasını, silahını ve arabasını almasından dolayı durumda meşru müdafaa olmadığına kanaat getirdi.