Ünlülerin Garip Takıntıları

Televizyon ekranlarında sıkça gördüğümüz isimler bizi her geçen gün şaşırtmaya hız kesmeden devam ediyor. İşte duyunca çok şaşıracağınız ünlüler ve garip takıntıları...

Adele

Ünlü şarkıcı Adele martılardan çok korkuyor. Sebebi ise 9 yaşındayken dondurmasını elinden alan bir martı..

Kadir Doğulu

Ayak takıntısı olan Doğulu, evlenmeden önce "Ayak takıntım var. O kişi sevgilim olacaksa, mutlaka öncesinde ayaklarını görmem lazım.’’ demişti.

Kıvanç Tatlıtuğ

Tatlıtuğ'un en korktuğu şey yalnız kalmak.

Murat Boz

Ünlü şarkıcı yeşil elmaya dayanamıyor. Gördüğü her elmayı yeme isteği duyuyor.

Özge Özpirinçci

Güzel oyuncu evde açık kalan dolap kapaklarından korkuyor ve kapatmadan asla uyuyamadığını söylüyor.

Nicole Kidman

Kendisi kelebekleri çok seviyor ve uğur getirdiğine inanıyor ancak onlardan çok korkuyor...

Rihanna

Deniz canlılarından çok korkuyor.

Johnny Deep

53 yaşındaki ünlü yıldızın palyaçolarla arası pek iyi değil. Öyle ki Deep yapay ve ani hareketlerde bulunan şeylerden çok korkuyor.

Madonna

Ünlü star Madonna gök gürültüsü ve yıldırımdan korkuyor. Yıldızın en ilginç korkusu ise DNA'sı. DNA'sının çalınmasından korkan Madonna, yanında bir sterilizasyon ekibiyle dolaştığı biliniyor.

Justin Timberlake

ABD'li pop şarkıcısı örümcek ve köpek balığından korkuyor.

Mustafa Sandal

Mustafa Sandal'ın en büyük korkusu trafik sırasında tüp kamyonetlerinin arkasında yer almak.

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel'in yemek konusunda garip takıntıları var.'' Pütürlü hiçbir şey yiyemem mesela, pilava bayılırım. Sütlaç ağzıma koymam. Herkes bilir, ben yemeğe geleceksem, kimse dolmanın içine üzüm koymaz; çünkü tuzlunun içinde tatlı sevmem.''diyen Korel'in bu takıntısı oldukça garip.

Beren Saat

Her kadın gibi Saat, en büyük korkusunun taciz edilmek olduğunu söylüyor.

Hazal Kaya

Hazal Kaya'nın trafik korkusu var. Kaya, "Hayatım boyunca Galata, Beyoğlu, Balat ekseninde yaşadım. Çok sevdim. Ama araba kullanmayı Zekeriyaköy'de öğrendim. Hala TIR'lardan ve kamyonlardan korkuyorum" dedi.

Jennifer Aniston

Ünlü sinema ve dizi oyuncusu olan Jennifer Aniston yükseklikten korkuyor. Bu korkusu sebebiyle uçak yolculukları onun için bir hayli zor.

Tülin Şahin

Ünlü modelin en büyük korkusu yılanlar. Yılan derisi veya yılan desenli bir şey gördüğü zaman bayılabilecek duruma geldiğini söyleyen Şahin, yılanın ismini duymak bile istemiyor.

Funda Arar

Güzel şarkıcı Funda Arar, bazı şeylerin yerini uğursuzluk getirir diye değiştiremiyor. 41 yaşındaki şarkıcı kötü bir şey yaşadığında tarihini dile getirirse aynı şeyin tekrar yaşanmasından korkuyor.

Leonardo Di Caprio

Leonardo Di Caprio da kapalı alan korkusu olanlardan.

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12/11/2022 18:46