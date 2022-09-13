 UNO oyunu kuralları

UNO oyunu en az iki kişi ile oynanan bir kart oyunudur. ABD menşeli bir oyun olan UNO, herkesin kolay bir şekilde öğrenebileceği oyunlar arasında yer alır. İnternet üzerinden ya da direkt UNO oyun kartlarını satın alarak UNO oynamak mümkün. UNO nasıl oynanır? ve UNO oyununun kuralları nelerdir?

UNO, dünya genelinde ve ülkemizde birçok kişi tarafından oynanan bir kart oyunudur. Oyun en az iki kişi ile oynanır ve oyunda asıl amaç kişilerin ellerindeki kartları bitirmeleridir.

UNO NASIL OYNANIR?

UNO oyunu ABD'li Merle Robbins tarafından icat edilmiştir. Uzun yıllardan beri hala oynanan bir oyun olduğu için birçok kişi tarafından merak edilen oyunlar arasında yer alır.

Klasikleşmiş bir kart oyunu olan UNO oyununu kısa bir şekilde anlatmak gerekirse, öncelikli bir oyuncu tüm kartları karıştırır ve tüm oyunculara eşit 7 kart dağıtır.

Diğer kartları da kapalı bir şekilde masaya bırakır. Çekme destesinin ne üstündeki kart orta kısma açılır ve oyuna başlanır. Bir sonraki oyuncunun oyuna devam etmesi için ortadaki kart ile ya aynı renkten ya da aynı sayıdan bir karta sahip olması gerekir.

Bunlar yoksa elindeki özel kartlar ile de oyuna devam edebilir. Eğer elinde özel kart da yoksa ortadan kart çekmek zorunda kalır. UNO oyunu birkaç maddesi dışında herkesin rahat bir şekilde kolayca öğrenebileceği ve oynayabileceği bir oyundur.

UNO kelime anlamı ile bir demektir. Bu nedenle elinde bir kart kalan kişi UNO der. Eğer elinde tek kart kalan kişi UNO demezse ve bu rakip bir oyuncu tarafından fark edilirse elinde tek kart kalan oyuncu ceza olarak yerden 2 kart çeker.

UNO OYUNU KURALLARI NELERDİR?

UNO oyunu her ne kadar kolay kuralları olan bir kağıt oyunu olsa da oyunun kurallarını bilmek gerekir. Bu sayede oyunu daha kolay oynayabilir ve daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. UNO oyununun kuralları şu şekildedir:

2 kart aL: Kart ile oynandığı zaman bir sonraki oyuncu ortadaki 2 kart çeker ve o el de oynayamaz. Bu kart, yalnızca aynı renk ya da başka bir 2 Kart Al kartı ile eşleşirse oyun oynanabilir.

Yön değiştir: Bu kart oynandığı zaman oyunun yönü değişir. Eğer sağa doğru gidiliyorsa sola doğru, sola doğru gidiliyorsa sağa doğru oynanmaya başlanır.

El geçer: Bu kart ile oynandığı zaman bir sonraki oyuncu atlanır ve diğer elde sıra gelene kadar oynamaz.

Joker: Bu kart ile oynandığı zaman kartın sahibi olan oyuncu oyuna hangi renk kart ile devam edileceğini belirler.

El değiştir: Bu kart kullanıldığı zaman kartı kullanan oyuncu kendi destesini istediği deste ile değiştirebilir.

İçi boş kağıt: Destede bu karttan üç tane vardır ve bu kartlara istenen kurallar yazılabilir.

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13/09/2022 20:07