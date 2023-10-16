UNRWA: Gazze'deki okul ve binalarımızda 400 bin yerinden edilen kişi kalıyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze'de kendilerine bağlı okul ve binalarda en az 400 bin yerinden edilmiş kişinin bulunduğunu duyurdu.

UNRWA, X platformundan yaptığı paylaşımda, yaşlı kadın ve çocukların temel insani onurlarından mahrum edilmiş 400 bin kişinin Gazze'deki binalarına geldiğini, bunun tümüyle bir utanç olduğunu belirtti.

Paylaşımda, "Bizler örgütte çalışan 14 arkadaşımızı kaybettiğimizden dolayı üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

UNRWA daha önce çalışanlarından 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.