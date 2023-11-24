Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nde uzun vadeli insani ateşkes yapılması yönündeki çağrısını yineledi.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği ikinci ziyaretinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Yerinden edilmelerin sürdüğünü ve iki hafta önceki ilk ziyaretinden bu yana insani durumun çok daha kötü hale geldiğini kaydeden Lazzarini, UNRWA'nın şu anda Gazze Şeridi'ndeki okullarında ve binalarında bir milyondan fazla kişiye ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Lazzarini, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz uzun zamandır beklenen ateşkesin başlamasını sabırsızlıkla beklerken uzun vadeli insani ateşkes çağrımı yineliyorum. İnsanlar tükenmiş durumda ve insanlıktan umudunu kaybetmeye başlıyor.

Bir molaya ihtiyaçları var. Geceyi atlatıp atlatamayacakları endişesi olmadan uyumayı hak ediyorlar. Bu herkesin sahip olması gereken minimum haktır."

Geçici insani aranın aynı zamanda kuzeydekiler dahil olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve sivil altyapıyı onarmaya başlamak için bir fırsat olduğunu aktaran Lazzarini, UNRWA'nın ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamayı sürdüreceğini ve her gün kesintisiz 150'den fazla tırın yardımını almaya hazır olduklarını kaydetti.

Lazzarini, “İki milyondan fazla kişiye çok ihtiyaç duyulan insani yardımın dağıtımını genişletip hızlandırabilmemiz için UNRWA üzerindeki bürokratik engelleri ve kısıtlamaları kaldırmanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, UNRWA'nın internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, UNRWA'nın Gazze Şeridi'ndeki tüm Filistinlilere un dağıtımına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 1-3 kişilik ailelere bir, 4-6 kişiden oluşan ailelere 2, 7-10 kişiden oluşan ailelere 3 ve 11 ve daha fazla kişiden oluşan ailelere de 4 çuval un dağıtılacağı kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi.

Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.