Ünsal, Varna’da yapılan 9. Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları toplantısına katıldı

KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Varna'da düzenlenen 9. Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları toplantısına katıldı.

Din İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Balkanlarda Huzur ve Barışın Tesisinde Dinin ve Din Adamlarının Rolü” konulu toplantıda, Türkiye, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan (Batı Trakya), Sırbistan, Slovenya ve KKTC Diyanet İşleri Başkanları yer aldı.

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28/11/2022 11:21