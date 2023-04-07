Ünsal’dan Mescid-i Aksa’da Müslümanlara yapılan saldırılara tepki

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Mescid-i Aksa’da Müslümanlara yapılan saldırılara tepki gösterdi.

Ünsal yayımladığı kınama mesajında, Müslümanların ilk kıblesi ve üç hareminden biri olan Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik saldırıların mabetlere ve ibadet edenlere yönelik çok çirkin bir tavır olduğunu belirtti.

Saldırıların ayrıca rahmet ayı Ramazan-ı Şerîf'te gerçekleşmiş olmasının hiçbir meşru gerekçe ile izah edilemeyeceğini ifade eden Ünsal, “Zulme rıza zulümdür” dedi.

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07/04/2023 12:39