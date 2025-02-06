Ünsaldı: Yaşananları anlatmaya sözcüklerin yetmediği günler, aylar yaşadık

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Tolga Ünsaldı, 6 Şubat depremiyle ilgili, "Yaşananları anlatmaya sözcüklerin yetmediği günler, aylar yaşadık. Konuşurken boğazımızda düğümlenen cümleler kurduk. Aradan geçen iki yılda ne yasımız bitti. Ne acımız ne de öfkemiz dindi" dedi.

Ünsaldı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ikinci yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Ünsaldı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu büyük felaket, on binlerce insanımızı kaybetmemize, milyonlarca vatandaşımızın evsiz kalmasına ve ülkemizin derin bir acıya gömülmesine neden oldu. Yaşanan felakette 49 KKTC vatandaşı da yaşamını yitirdi.

Depremde, 72 cana mezar olan Adıyaman’daki Grand İsias Hotel’de ise, Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 Kıbrıslı Türk sporcu, öğretmen ve aileler, enkaz altında kaldı.

Yaşananları anlatmaya sözcüklerin yetmediği günler, aylar yaşadık. Konuşurken boğazımızda düğümlenen cümleler kurduk. Aradan geçen iki yılda ne yasımız bitti. Ne acımız ne de öfkemiz dindi. Bu nedenle kamuoyu önünde bir kez daha İsias’ın Ortak Davamız olduğunu ve suçluların en ağır cezaları alıncaya kadar takip ettiğimizi ifade etmek istiyoruz.

6 Şubat depreminden iki yıl sonra başta Şampiyon Meleklerimiz olmak üzere yitirdiğimiz tüm kayıplarımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine sabırlar diliyoruz. En büyük dileğimiz Türk halkının bir daha böyle acılar yaşamamasıdır.”